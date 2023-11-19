Все ли государственные и коммунальные медучреждения оказывают помощь бесплатно: в НСЗУ развенчали миф

Предоставляют бесплатно медицинскую помощь по Программе медицинских гарантий учреждения по договору с НСЗУ.

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В Национальной службе здоровья Украины пишут, что часто можно прочитать в соцсетях миф о том, что якобы в больницах нужно платить за любую медицинскую помощь или обратную сторону этого мифа: будто все государственные больницы должны оказывать медицинскую помощь безвозмездно.

В НСЗУ объяснили, что не так с этим утверждением.

Так, следует различать учреждения здравоохранения государственные и коммунальные. Коммунальные – почти все работают по договорам с Национальной службой здоровья. В то же время государственные медучреждения не все заключили договор с Нацслужбой здоровья.

Предоставляют бесплатно медицинскую помощь по Программе медицинских гарантий учреждения по договору с НСЗУ.

Вся информация о законтрактованных заведениях, услугах, которые они предоставляют, и уплаченные за это суммы – открыта и публикуется на сайте НСЗУ.

На дашборде Нацслужбы здоровья есть список всех больниц любой формы собственности, имеющих договор с НСЗУ. Медицинские услуги, оплачиваемые НСЗУ, – безвозмездные для пациентов.

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