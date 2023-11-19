В ГУР опровергли ложь о переходе украинского пилота на сторону оккупантов

Пропагандисты распространили очередную ложь.

Источник фото: gur.gov.ua

В Главном управлении разведки Минобороны опровергли сообщения российских пропагандистов, которые распространили дезинформацию о якобы перелете действующего пилота ВСУ к россиянам.

Эту информацию опроверг представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии «Украинской правде».

«Это запоздалая российская ИПСО (информационно-психологическая операция – ред.) в ответ на массовую сдачу в плен и переход на сторону Украины российских оккупантов, в том числе офицеров, а также пилотов с техникой», - сказал он.

УП со ссылкой на свои источники пишет, что все пилоты Воздушных сил и Сухопутных войск ВСУ находятся на местах.

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