Який розмір лікарняних передбачений для осіб зі стажем понад 8 років

Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності застрахованих осіб залежить від страхового стажу.

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У Пенсійному фонді пояснили, що розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності застрахованих осіб залежить від страхового стажу та виплачується як:

50 % середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам зі страховим стажем до 3 років;

60 % – застрахованим особам зі страховим стажем від 3 до 5 років;

70 % – застрахованим особам зі страховим стажем від 5 до 8 років;

100 % – застрахованим особам зі страховим стажем понад 8 років;

Водночас 100 % середньої заробітної плати (доходу) також виплачується:

– застрахованим особам, віднесеним до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

– одному з батьків або особі, яка їх замінює, які доглядають хвору дитину віком до 14 років, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;

– ветеранам війни, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України;

– особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань;

– донорам, які мають право на пільгу;

– особам, реабілітованим відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років».

Працівникам або гіг-спеціалістам резидента Дія Сіті, які є застрахованими особами, лікарняні виплачуються незалежно від страхового стажу, в розмірі суми заробітної плати (доходу), з якої фактично сплачено страхові внески.

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