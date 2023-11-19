У Києві чоловік розбив термінал, бо той «помилково переказав гроші на ЗСУ»: хулігана оштрафували на 51 гривню

У суді чоловік заявив, що надсилав гроші знайомому, а їх відправили на допомогу ЗСУ, що викликало напад гніву.

Фото: hvylya.net

У Києві чоловік розбив термінал «ПриватБанку», бо той «помилково переказав гроші на допомогу Збройним силам України». Про це стало відомо із рішення Голосіївського районного суду міста Києва.

Як йдеться у рішенні, чоловіка затримали, коли він почав бити руками та ногами по терміналу на станції метро «Видубичі».

У суді чоловік заявив, що надсилав гроші знайомому, а їх відправили на допомогу ЗСУ, що викликало напад гніву.

Встановлено, що підсудний був п’яний. У результаті, суд оштрафував порушника на 51 гривню.

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