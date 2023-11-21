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ВРП продовжила строк тимчасового відсторонення судді Броварського міськрайонного суду Володимира Сердинського

10:50, 21 листопада 2023
Суддю підозрюють в одержанні 4 тисяч доларів неправомірної вигоди.
ВРП продовжила строк тимчасового відсторонення судді Броварського міськрайонного суду Володимира Сердинського
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Вища рада правосуддя продовжила до 20 січня 2024 року строк тимчасового відсторонення судді Броварського міськрайонного суду Київської області Володимира Сердинського від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Про це повідомляє ВРП.

Суддя підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 368 Кримінального кодексу України, а саме висловленні службовою особою, яка займає відповідальне становище, прохання надати неправомірну вигоду для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої влади та службового становища та одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої влади та службового становища.

5 жовтня Вища рада правосуддя надала згоду на утримання його під вартою.

9 жовтня Вища рада правосуддя до 27 листопада відсторонила суддю Броварського міськрайонного суду Київської області від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Обставини, які стали підставою для тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя, продовжують існувати.

Додамо, що завершено слідство у справі стосовно судді Броварського міськрайонного суду Київської області Володимирв Сердинського, якого підозрюють в одержанні 4 тисяч доларів хабаря. 

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