До Києва приїхала президентка Молдови Мая Санду, фото

Володимир Зеленський, Олена Зеленська разом з Маєю Санду вшанували пам’ять активістів, які загинули під час Революції Гідності.

У вівторок, 21 листопада, до Києва із неоголошеним візитом прибула президентка Республіки Молдова Мая Санду.

У День Гідності та Свободи Президент України Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська та президентка Республіки Молдова Мая Санду вшанували пам’ять активістів, які загинули під час Революції Гідності.

Як повідомили в Офісі Президента, вони встановили лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві.

Нагадаємо, також сьогодні до України завітав Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Крім того, 20 листопада голова Пентагону Ллойд Остін перебував у Києві з візитом.

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