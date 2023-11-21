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Реєстрація РРО чи ПРРО в контролюючому органі: що треба знати

13:31, 21 листопада 2023
Подати до контролюючого органу заяву для реєстрації РРО можна в електронній або паперовій формі, для реєстрації ПРРО – виключно в електронній формі.
Реєстрація РРО чи ПРРО в контролюючому органі: що треба знати
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Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з ВПП нагадало головні аспекти реєстрації РРО/ПРРО в контролюючому органі.

У відомстві звертають увагу, що для проведення розрахунків суб’єкт господарювання обирає самостійно – РРО чи ПРРО він буде застосовувати. Якщо надає перевагу ПРРО, то обирає самостійно – безоплатний ПРРО від ДПС чи комерційний ПРРО.

«Безоплатний ПРРО від ДПС розміщено у відкритому доступі на відповідних цифрових платформах завантажити можна тут.

Отримати роз’яснення щодо реєстрації РРО/ПРРО, з інших питань, пов’язаних із застосуванням РРО/ПРРО, можна за телефоном: 0800501007.

Подати до контролюючого органу заяву для реєстрації РРО можна в електронній або паперовій формі, для реєстрації ПРРО – виключно в електронній формі.

Форма заяви для реєстрації ПРРО знаходиться тут», - сказано у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, чи потрібен РРО у разі продажу корпоративних прав через касу.

Також ми писали, чи потрібен РРО при одночасній торгівлі товарами і послугами. 

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