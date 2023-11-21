ВРП майже через рік після ліквідації ОАСК припинила відрядження до нього судді Донецького ОАС

Пройшов майже рік з часу ліквідації Окружного адміністративного суду Києва, і Вища рада правосуддя вирішила припинити відрядження судді до цього суду.

Джерело фото: ВРП

На своєму засіданні 21 листопада Вища рада правосуддя розглянула подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів про дострокове закінчення відрядження судді Донецького окружного адміністративного суду Тетяни Шувалової до Окружного адміністративного суду міста Києва.

Як зазначив доповідач, Окружний адмінсуд було ліквідовано 15 грудня 2022 року. Отже, вже майже рік суд не здійснює правосуддя.

Тож, члени ВРП вирішили припинити відрядження судді до ОАСК і доручити ДСА здійснити відповідний перерозподіл видатків між судами.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Європейська Комісія у своєму Звіті стосовно виконання Україною вимог для початку переговорів про вступ до ЄС, який вона опублікувала 8 листопада, зробила висновок, що «доступ громадян до правосуддя у спорах за участю центральних органів влади після ліквідації Окружного адміністративного суду Києва «погіршився».

«Після ліквідації Окружного адміністративного суду Києва доступ до правосуддя у справах за участю центральних органів влади погіршується, оскільки новий суд ще не створено, а суд, на який покладено тимчасові повноваження, переповнений», - зазначає Єврокомісія.

Відповідно, 10 листопада 2023 року, як раніше писала «Судово-юридична газета», у Верховній Раді з’явився законопроект №10244, ініціаторами якого виступила група народних депутатів фракції «Слуга народу» на чолі з головою Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денисом Масловим. Ним пропонують справи ліквідованого Окружного адмінсуду Києва розкидати по іншим окружним адміністративним судам.

Автор: Наталя Мамченко

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