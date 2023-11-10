Справи ліквідованого ОАС Києва планують розкидати по іншим окружним адміністративним судам

У Верховній Раді фактично визнали, що ідея з ліквідацією ОАС міста Києва у 2022 році була не зовсім продуманою.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 10244 від 10 листопада 2023 року, який передбачає передачу 54 тисяч справ ліквідованого у грудні 2022 року Окружного адміністративного суду міста Києва в інші окружні адміністративні суди.

Ініціаторами зазначеного законопроекту виступила група народних депутатів фракції «Слуга народу» на чолі з головою Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денисом Масловим.

Текст законопроекту поки що не опубліковано, але за наявними даними він передбачає, що справи, які стосуються спорів з центральними органами влади або виборчого процесу, все ж залишаються для розгляду в Київському окружному адміністративному суді (КОАС).

Передати в інші суди пропонується всі інші справи, які досі не розподілені Київським окружним адміністративним судом, але фізично знаходяться в КОАС.

Пропонується, що справи, які будуть передані в інші окружні адміністративні суди, будуть розподілятися шляхом автоматичного розподілу між судами з урахуванням навантаження, за принципом випадковості та в хронологічному порядку надходження справ та в порядку, визначеному Державною судовою адміністрацією.

Після початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду (КМОАС), який поки що знаходиться лише в проекті, КОАС та інші суди завершують розгляд переданих їм справ.

Судом апеляційної інстанції щодо всіх справ, підсудних окружному адміністративному суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ та переданих на розгляд іншим окружним адміністративним судам, пропонується визначити Шостий апеляційний адміністративний суд.

Таким чином, єдиною апеляційною інстанцією навіть для всіх переданих і інші регіони справ, залишиться Шостий апеляційний адміністративний суд.

До початку роботи КМОАС вирішення процесуальних питань, пов’язаних з виконанням судових рішень у справах, розглянутих окружним адміністративним судом міста Києва, здійснює Київський окружний адміністративний суд.

Нагадаємо, що 13 грудня 2022 року Верховна Рада підтримала законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та створення нового Київського міського окружного адміністративного суду. В цей день закон підписав і президент Володимир Зеленський.

Забезпечити розгляд справ ліквідованого ОАС міста Києва, до початку роботи КМОАС, повинен Київський окружний адміністративний суд (КОАС). Втім, як повідомляла «Судово-юридична газета», у КОАС виникли чималі труднощі навіть з фізичним розподілом справ, переданих з ОАС міста Києва. Відтак, суд фактично не зміг забезпечити швидкий розгляд переданих йому справ.

При цьому створення КМОАС перебуває лише на етапі проекту, оскільки для цього ВККС ще повинна провести конкурс на 51 посаду судді.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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