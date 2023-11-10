Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Справи ліквідованого ОАС Києва планують розкидати по іншим окружним адміністративним судам

У Верховній Раді фактично визнали, що ідея з ліквідацією ОАС міста Києва у 2022 році була не зовсім продуманою.

Інформацію про перетин кордону, майно, рахунки українців зберуть у Єдиний соціальний реєстр

Верховна Рада готується схвалити законопроект про Єдиний соціальний реєстр, де буде історія громадянина про його авто, майно, банківські рахунки і перетин кордону.

У Міністерстві юстиції розповіли, чи потрібна НАБУ власна експертна установа

Також, у Міністерстві юстиції пояснили, для чого необхідно створити новий Центр незалежних експертиз.

Вища рада правосуддя розпочинає розгляд скарг на суддів з 22 листопада

Розгляд скарг суддів на рішення дисциплінарних палат Рада правосуддя починає з 21 листопада

У Держбюджет на 2024 рік заклали 41 млрд доларів зовнішнього фінансування

При цьому Україна має непокриту потребу у зовнішньому фінансуванні у 29 млрд доларів, - Сергій Марченко.

  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Справи ліквідованого ОАС Києва планують розкидати по іншим окружним адміністративним судам

13:18, 10 листопада 2023
У Верховній Раді фактично визнали, що ідея з ліквідацією ОАС міста Києва у 2022 році була не зовсім продуманою.
Справи ліквідованого ОАС Києва планують розкидати по іншим окружним адміністративним судам
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 10244 від 10 листопада 2023 року, який передбачає передачу 54 тисяч справ ліквідованого у грудні 2022 року Окружного адміністративного суду міста Києва в інші окружні адміністративні суди.

Ініціаторами зазначеного законопроекту виступила група народних депутатів фракції «Слуга народу» на чолі з головою Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денисом Масловим.

Текст законопроекту поки що не опубліковано, але за наявними даними він передбачає, що справи, які стосуються спорів з центральними органами влади або виборчого процесу, все ж залишаються для розгляду в Київському окружному адміністративному суді (КОАС).

Передати в інші суди пропонується всі інші справи, які досі не розподілені Київським окружним адміністративним судом, але фізично знаходяться в КОАС.

Пропонується, що справи, які будуть передані в інші окружні адміністративні суди, будуть розподілятися шляхом автоматичного розподілу між судами з урахуванням навантаження, за принципом випадковості та в хронологічному порядку надходження справ та в порядку, визначеному Державною судовою адміністрацією.

Після початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду (КМОАС), який поки що знаходиться лише в проекті, КОАС та інші суди завершують розгляд переданих їм справ.

Судом апеляційної інстанції щодо всіх справ, підсудних окружному адміністративному суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ та переданих на розгляд іншим окружним адміністративним судам, пропонується визначити Шостий апеляційний адміністративний суд.

Таким чином, єдиною апеляційною інстанцією навіть для всіх переданих і інші регіони справ, залишиться Шостий апеляційний адміністративний суд.

До початку роботи КМОАС вирішення процесуальних питань, пов’язаних з виконанням судових рішень у справах, розглянутих окружним адміністративним судом міста Києва, здійснює Київський окружний адміністративний суд.

Нагадаємо, що 13 грудня 2022 року Верховна Рада підтримала законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та створення нового Київського міського окружного адміністративного суду. В цей день закон підписав і президент Володимир Зеленський.

Забезпечити розгляд справ ліквідованого ОАС міста Києва, до початку роботи КМОАС, повинен Київський окружний адміністративний суд (КОАС). Втім, як повідомляла «Судово-юридична газета», у КОАС виникли чималі труднощі навіть з фізичним розподілом справ, переданих з ОАС міста Києва. Відтак, суд фактично не зміг забезпечити швидкий розгляд переданих йому справ.

При цьому створення КМОАС перебуває лише на етапі проекту, оскільки для цього ВККС ще повинна провести конкурс на 51 посаду судді.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео