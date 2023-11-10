Дела ликвидированного ОАС Киева планируют разбросать по другим окружным административным судам

В Верховной Раде фактически признали, что идея ликвидации ОАС города Киева в 2022 году была не совсем продуманной.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 10244 от 10 ноября 2023 года, предусматривающий передачу 54 тысяч дел ликвидированного в декабре 2022 года Окружного административного суда города Киева в другие окружные административные суды.

Инициаторами данного законопроекта выступила группа народных депутатов фракции «Слуга народа» во главе с председателем Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денисом Масловым.

Текст законопроекта пока не опубликован, но, по имеющимся данным, он предусматривает, что дела, касающиеся споров с центральными органами власти или избирательного процесса, все же остаются для рассмотрения в Киевском окружном административном суде (КОАС).

Передать в другие суды предлагается все остальные дела, которые до сих пор не распределены Киевским окружным административным судом, но физически находятся в КОАС.

Предлагается, что дела, которые будут переданы в другие окружные административные суды, будут распределяться путем автоматического распределения между судами с учетом нагрузки, по принципу случайности и в хронологическом порядке поступления дел, и в порядке, определенном Государственной судебной администрацией.

После начала работы Киевского городского окружного административного суда (КМОАС), который пока находится только в проекте, КОАС и другие суды завершают рассмотрение переданных им дел.

Судом апелляционной инстанции в отношении всех дел, подсудных окружному административному суду, территориальная юрисдикция которого распространяется на Киев и переданных на рассмотрение другим окружным административным судам, предлагается определить Шестой апелляционный административный суд.

Таким образом, единственной апелляционной инстанцией даже для всех переданных и другие регионы дел, останется Шестой апелляционный административный суд.

До начала работы КМОАС решение процессуальных вопросов, связанных с исполнением судебных решений по делам, рассмотренным окружным административным судом города Киева, осуществляет Киевский окружной административный суд.

Напомним, что 13 декабря 2022 года Верховная Рада поддержала законопроект о ликвидации Окружного административного суда в Киеве и создании нового Киевского городского окружного административного суда. В этот день закон подписал президент Владимир Зеленский.

Напомним, что 13 декабря 2022 года Верховная Рада поддержала законопроект о ликвидации Окружного административного суда в Киеве и создании нового Киевского городского окружного административного суда. В этот день закон подписал президент Владимир Зеленский.

Обеспечить рассмотрение дел ликвидированного ОАС города Киева до начала работы КМОАС должен Киевский окружной административный суд (КОАС). Впрочем, как сообщала «Судебно-юридическая газета», у КОАС возникли большие трудности даже с физическим распределением дел, переданных из ОАС города Киева. Следовательно, суд фактически не смог обеспечить быстрое рассмотрение переданных ему дел.

При этом создание КМОАС находится только на этапе проекта, поскольку для этого ВККС еще должна провести конкурс на 51 должность судьи.

Автор: Вячеслав Хрипун

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