Київський окружний адміністративний суд: що відбувається з розглядом справ у цифрах

У ВРП повідомили, чому Київський окружний адміністративний суд розглядає справи тривалий час.

У Вищій раді правосуддя 28 вересня 2023 року повідомили про стан речей з розглядом справ Київським окружним адміністративним судом (КОАС).

Нагадаємо, що після ліквідації у грудні 2022 року Окружного адміністративного суду м. Києва, підсудні йому справи розглядає Київський окружний адміністративний суд.

Як зазначили у Раді правосуддя, у першому півріччі 2023 року до КОАС загалом надійшло 30,1 тисяч справ і матеріалів.

При цьому штат КОАС передбачає наявність лише 25 суддів. Фактично посади суддів зараз займають 23 судді, хоча троє з них зараз перебувають у соціальних відпустках. Також, троє суддів тимчасово відряджені у КОАС.

Відтак, для того, щоб розглянути наявні справи кожному діючому судді КОАС необхідно 1 440 днів.

Крім того, з ліквідованого ОАС м. Києва було необхідно передати в КОАС майже 64 тис. справ та матеріалів.

Станом на 8 вересня 2023 року з ОАС міста Києва передано у КОАС 34 тис. 728 адміністративних справ. З них зареєстровано КОАС лише 8 700 справ (тобто 13,5% від загальної кількості справ, що мають бути передані в КОАС).

Також, КОАС ще не зареєстровано близько 18 тис. позовних заяв, які надійшли засобами поштового зв’язку та близько 1 100 позовних заяв і 2 439 інших матеріалів, які надійшли через систему «електронний суд».

На додаток, у ВРП повідомили, що після перегляду рішень КОАС Шостим апеляційним адміністративним судом та Верховним Судом, у Київський окружний адміністративний суд надійшло ще близько 11 тис. справ для продовження їх розгляду або для нового судового розгляду.

У такий ситуації, як зазначили у ВРП, фактично мова йде про необхідність відновлення доступу громадян до правосуддя.

Нагадаємо, що 26 вересня ВРП погодила перерозподіл коштів для працівників апарату КОАС.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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