Державні АТ тепер продаватимуть та здаватимуть в оренду майно через онлайн-аукціони Прозорро.Продажі

Раніше державні АТ не були зобов’язані продавати через конкурентні електронні торги своє майно.

Джерело фото: agro-business.com.ua

У четвер, 28 вересня, набрали чинності визначені Кабінетом Міністрів України механізми продажу та оренди активів державних акціонерних товариств через онлайн-аукціони в електронній торговій системі Прозорро.Продажі.

Як зазначили у Мінекономіки, таке рішення Уряд ухвалив 22 вересня на виконання Закону України №2792-IX, що набрав чинності 28 березня і має на меті підвищити ефективність діяльності акціонерних товариств з державною часткою 100%.

Відтепер згідно з чинним законодавством такі акціонерні товариства продаватимуть та здаватимуть в оренду свої активи через державні онлайн-аукціони Прозорро.Продажі. Раніше державні АТ не були зобов’язані продавати через конкурентні електронні торги своє майно, а визначали способи відчуження та оренди у власних порядках згідно з законодавством про діяльність акціонерних товариств.

Акціонерні товариства з державною часткою 100%, серед яких Укрзалізниця, Укрпошта, НАК «Надра України, Національна енергетична компанія "Укренерго”», АТ «Автомобільні дороги України», ПАТ «Укргідроенерго» та інші, продаватимуть та здаватимуть в оренду свої активи через онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі.

З-поміж активів державних АТ, які реалізовуватимуться на електронних торгах, — земельні ділянки, нерухомість, машини та обладнання тощо.

За рішенням Уряду аукціони з продажу та оренди таких активів проходитимуть на підвищення (англійський аукціон) та на пониження ціни (голландський аукціон).

Участь в аукціонах, оголошених державними АТ, зможе брати кожен охочий, в тому числі іноземні громадяни. Для цього потрібно зареєструватись на одному з акредитованих в системі Прозорро.Продажі майданчиків та подати заявку на участь в обраному аукціоні. Змагатися за державні активи АТ заборонено громадянам та юрособам рф. Уся інформація про хід та результати аукціонів з реалізації активів державних акціонерних товариств буде доступна для всіх охочих у публічному модулі аналітики bi.prozorro.sale.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.