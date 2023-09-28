Втратили чи пошкодили пенсійне посвідчення: як отримати новий документ

Заяву на відновлення посвідчення можна подати в застосунку, веб-порталі електронних послуг, або особисто звернувшись до сервісного центру територіального органу ПФУ.

Під час війни, багато українців зіштовхуються до неприємної проблеми – втрати або пошкодження важливих документів. Якщо втратили чи пошкодили пенсійне посвідчення, пенсіонери можуть отримати новий документ, виконавши кілька кроків, – пояснює Міністерство соціальної політики України.

Для отримання нового пенсійного посвідчення необхідно подати заяву на його виготовлення. Це можна зробити, звернувшись:

До сервісного центру територіального органу Пенсійного фонду України. У цьому варіанті вам потрібно особисто відвідати сервісний центр, пред'явивши свій паспорт та заповнивши відповідну заяву. Також можливо додати фотографію. Через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua). Вам потрібно увійти до особистого кабінету на веб-порталі, знайти розділ «Щодо пенсійного забезпечення» і подати заяву там. За допомогою мобільного застосунку «Пенсійний фонд». Мобільний застосунок також надає можливість подати заяву на виготовлення нового пенсійного посвідчення. У застосунку оберіть розділ «До ПФУ», а потім «Комунікації до ПФУ» та «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення».

Для подання заяви на отримання нового посвідчення через електронні сервіси Пенсійного фонду необхідно підготувати скановані копії документів, включаючи паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, ваш підпис та фотографію.

Отримане пенсійне посвідчення можна буде отримати в обраному сервісному центрі Пенсійного фонду, яке ви зазначите в заяві.

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