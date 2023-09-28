У Сінгапурі суди почали тестувати генеративний штучний інтелект

У судах Сінгапуру запускають експериментальний проект із ШІ.

Суди Сінгапуру тестують використання генеративного ШІ у дрібних позовах, таких як розлучення та цивільні суперечки. Цей крок спрямований, зокрема, на допомогу сторонам, які представляють себе самостійно, повідомляє CNA.

Експеримент проводять у судах дрібних позовів, який розглядає близько 10 000 справ на рік. Ця категорія суперечок не передбачає участі юристів, тому, як пояснив суддя Адіт Абдулла, її вважають підходящою для випробування ШІ.

Як повідомляє джерело, алгоритми ШІ відповідатимуть на запитання сторін розгляду на основі попередньо завантажених даних. Це має допомогти громадянам, які захищають свої інтереси самостійно.

Головний фахівець із трансформації та інновацій судової системи Сінгапуру Тан Кен Хві заявив, що ШІ надаватиме конкретні дані, засновані на положеннях закону та судової практиці.

Суддя Абдулла додав, що суди враховуватимуть питання цифрової нерівності та подумають про способи надання допомоги тим, хто менш технічно підкований, наприклад, шляхом залучення добровольців.

Ключовим моментом є забезпечення доступу до правосуддя всім, сказав він.

Раніше ми писали, що ChatGPT отримав доступ до інтернету.

Крім того, OpenAI запускає функцію озвучення відповідей ChatGPT: голоси звучать як людські.

Додамо, що Джордж Мартін та інші письменники подали до суду на творця ChatGPT за порушення авторських прав.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.