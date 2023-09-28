Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Необхідність створення військової поліції, прокуратури та системи судів є очевидною, - голова Верховного Суду Станіслав Кравченко

Водночас ефективна реалізація ініціативи зі створення військової поліції, прокуратури та системи судів, за словами голови ВС Станіслава Кравченка, потребуватиме певного часу.

Штрафи для поліцейських, працівників НАБУ та БЕБ за невиконання вимог прокурора: Комітет розглянув законопроект на предмет конституційності

Парламент може повернутися до законопроекту щодо вирішення деяких проблемних питань у діяльності органів прокуратури України.

Для органів влади, які не є юридичними особами, та іноземних юросіб скасують обов’язок реєструватися в Електронному суді

Народні депутати вирішили поправити закон про обов’язкову реєстрацію Електронних кабінетів для обміну процесуальними документами із судом, скасувавши обов’язок реєстрації для тих органів влади, що не є юридичними особами, та для іноземного бізнесу.

Покарання у виді арешту будуть застосовувати лише до військовослужбовців: за 140 статтями КК зможуть застосовувати пробаційний нагляд як основне покарання

Арешт як вид покарання залишиться лише для військовослужбовців.

Лише неявка всіх захисників одного обвинуваченого в судове засідання може бути підставою для відкладення розгляду, - Верховна Рада розгляне зміни до КПК

Законопроектом Арахамії про скасування правок «Лозового» обмежується кількість захисників особи на стадії досудового розслідування, а також визначається можливість проведення судового засідання за наявності принаймні одного захисника в обвинуваченого.

  1. У світі

У Сінгапурі суди почали тестувати генеративний штучний інтелект

19:09, 28 вересня 2023
У судах Сінгапуру запускають експериментальний проект із ШІ.
У Сінгапурі суди почали тестувати генеративний штучний інтелект
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Суди Сінгапуру тестують використання генеративного ШІ у дрібних позовах, таких як розлучення та цивільні суперечки. Цей крок спрямований, зокрема, на допомогу сторонам, які представляють себе самостійно, повідомляє CNA.

Експеримент проводять у судах дрібних позовів, який розглядає близько 10 000 справ на рік. Ця категорія суперечок не передбачає участі юристів, тому, як пояснив суддя Адіт Абдулла, її вважають підходящою для випробування ШІ.

Як повідомляє джерело, алгоритми ШІ відповідатимуть на запитання сторін розгляду на основі попередньо завантажених даних. Це має допомогти громадянам, які захищають свої інтереси самостійно.

Головний фахівець із трансформації та інновацій судової системи Сінгапуру Тан Кен Хві заявив, що ШІ надаватиме конкретні дані, засновані на положеннях закону та судової практиці.

Суддя Абдулла додав, що суди враховуватимуть питання цифрової нерівності та подумають про способи надання допомоги тим, хто менш технічно підкований, наприклад, шляхом залучення добровольців.

Ключовим моментом є забезпечення доступу до правосуддя всім, сказав він.

Раніше ми писали, що ChatGPT отримав доступ до інтернету.

Крім того, OpenAI запускає функцію озвучення відповідей ChatGPT: голоси звучать як людські.

Додамо, що Джордж Мартін та інші письменники подали до суду на творця ChatGPT за порушення авторських прав.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Луспеник
    Дмитро Луспеник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, секретар Пленуму Верховного Суду
  • Олег Кравців
    Олег Кравців
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Калініченко
    Любов Калініченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Тетяна Гребенюк
    Тетяна Гребенюк
    член Ради суддів України, суддя Господарського суду Харківської області
  • Олена Істоміна
    Олена Істоміна
    суддя Східного апеляційного господарського суду