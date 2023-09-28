Україна готова поділитися досвідом захисту та відновлення енергооб'єктів: але це буде після війни

Розкрити цю інформацію можна буде після перемоги.

Фото: 24tv.ua

Україна готова поділитися зі світом досвідом захисту й відновлення енергооб'єктів в умовах повномасштабної війни. Але розкрити цю інформацію можна буде після перемоги. Про це зазначив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький, передає «Радіо Свобода».

За його словами, у світі спостерігається жвавий інтерес до цієї теми.

«Ці рішення нам з Генштабом доводилося шукати самим. Інтерес різних держав, різних агенцій урядових до того, що ми робимо в енергосистемі і не тільки до наших рішень по інженерному захисту, а й того, як ми в принципі утримуємо систему під обстрілами, як ми її відновлюємо – величезний. І всі наші іноземні партнери сходяться до того, що, коли після перемоги ми зможемо трішки більше ділитися інформацією, вони всі дуже хочуть повчитися в України тому, як утримувати енергосистему в умовах повномасштабної війни», - сказав Кудрицький.

Він наголосив, що не може розкривати інформацію про підсилення протиповітряної оборони енергооб'єктів, але тут було проведено не менш масштабну роботу, ніж зі зведення захисних інженерних споруд.

«Ми дуже тісно координуємося з нашими колегами з Сил оборони. Зокрема з тими колегами, які відповідають за систему ППО. Тому по суті в нас є така інтегрована система захисту енергетичних об’єктів. Туди входять як організаційні, так і активний захист ППО, так і пасивний захист – інженерні укріплення», - сказав голова правління НЕК «Укренерго».

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