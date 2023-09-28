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  1. В Україні

СБУ викрила «кадирівця», який катував українських полонених і вимагав гроші із сімей за припинення тортур

23:03, 28 вересня 2023
Служба безпеки виявила «кадирівця», причетного до масових катувань в Запорізькій області.
СБУ викрила «кадирівця», який катував українських полонених і вимагав гроші із сімей за припинення тортур
Джерело фото: СБУ
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Служба безпеки України розкрила особу ще одного російського окупанта, який брав участь у масових катуваннях військовополонених та мирних мешканців на тимчасово окупованій території Запорізької області. Зловмисником є полковник Зелімхан Агмерзоєв, командир 3-ї роти полку поліції федерального управління позавідомчої охорони військ російської гвардії Чеченської республіки. Про це повідомили в СБУ.

Після захоплення Мелітопольського району Агмерзоєв очолив каральні загони, які були відповідальні за жорстокі репресії на тимчасово окупованій території. Під його команду підлеглі використовували жорстокі методи катування українських військовополонених та мирних мешканців окупованих населених пунктів.

Агмерзоєв особисто зв'язувався з близькими родичами своїх жертв та вимагав гроші у обмін на припинення фізичних знущань над полоненими та викраденими людьми. Документовано, що він вимагав 500 тисяч гривень від дружини військового ЗСУ, який опинився в полоні російських окупантів під час боїв на південному фронті.

У разі несплати грошей, Агмерзоєв погрожував покалічити та вбити українського полоненого. Крім того, він також вимагав 20 тисяч американських доларів від близьких двох викрадених мешканців району, обіцяючи "гарантії" відпустити їх, припинивши знущання.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Агмерзоєву підозру за статтями Кримінального кодексу України, що стосуються порушення законів і звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Зараз тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України. Незалежно від часу та місця перебування зловмисника, його буде знайдено та покарано.

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