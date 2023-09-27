Київський окружний адміністративний суд отримає гроші для працівників апарату суду

Вища рада правосуддя погодила перерозподіл фінансування.

Вища рада правосуддя 26 вересня 2023 року погодила перерозподіл коштів для Київського окружного адміністративного суду (КОАС).

Нагадаємо, що після ліквідації у грудні 2022 року Окружного адміністративного суду м. Києва, підсудні йому справи розглядає Київський окружний адміністративний суд.

За інформацією КОАС, станом на 31 серпня 2023 року на розгляд суду надійшло 38 758 адміністративних справ та матеріалів, тоді як впродовж січня – серпня 2022 року – 8788.

Тобто, за вісім місяців 2023 року статистичний показник надходження справ та матеріалів до суду зріс більше ніж у 4,4 раза.

Відтак, у провадженні Київського окружного адміністративного суду станом на 31 серпня 2023 року перебуває 47 322 адміністративних справи та матеріали (2057 справ з розрахунку на одного суддю). За аналогічний період 2022 року цей показник становив 19 725 справ (939 справ з розрахунку на одного суддю).

Разом з тим, з урахуванням ліквідації ОАС м. Києва, з’явилась можливість збільшити видатки КОАС за кодом класифікації «заробітна плата» на 7 млн. 300 тис гривень, а за кодом «нарахування на оплату праці» на суму 1 млн. 387 тис. гривень.

На запит ВРП, Київський окружний адміністративний суд 7 вересня 2023 року повідомив, що за умови погодження перерозподілу видатків загальна сума виплат, з урахуванням заповнення вакантних посад, буде розподілена наступним чином:

для новопризначених працівників (26 штатних одиниць) за період з вересня по грудень 2023 року сума виплат становитиме 1136,5 тис. грн: посадовий оклад – 721,4 тис. грн, надбавка за ранг державного службовця – 22,8 тис. грн, надбавка за вислугу років – 168,7 тис. грн, грошова допомога у розмірі середньомісячної заробітної плати (матеріальна допомога на оздоровлення) – 223,6 тис. гривень;

розмір стимулюючих виплат на аналогічний період для працівників апарату суду (91 штатна одиниця), в тому числі для новопризначених, становитиме: премія у розмірі 30 % – 1041,5 тис. грн, надбавка за інтенсивність праці – 5122,0 тис. гривень.

Нагадаємо, що у серпні Рада суддів України розкритикувала Державну судову адміністрацію за відсутність допомоги Київському окружному адміністративному суду, який після ліквідації ОАС м. Києва опинився у складному становищі через надмірне навантаження.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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