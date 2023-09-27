В магазинах Києва можуть бути отруйні соуси з Нідерландів: попередження

У соусах виявили патогенний токсичний мікроорганізм, який може викликати харчові отруєння, шлункові захворювання, септицемію, ендокардит та вражає центральну нервову систему.

В магазинах Києва можуть бути отруйні соуси з Нідерландів. Про це повідомляє Держпродспоживслужба

Патогенний токсичний мікроорганізм Bacillus cereus виявили у соусах з Нідерландів.

Bacillus cereus – умовно патогенний мікроорганізм, який продукує токсини і може викликати поодинокі харчові отруєння, шлункові захворювання, септицемію, ендокардит та вражає центральну нервову систему.

«Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області доводить до відома про отримання інформаційного повідомлення по системі швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів (RASFF) від 25 вересня 2023 року № 2023.6455-fup 12 стосовно виявлення Bacillus cereus в соусах з Нідерландів (виробник: Lekkerkerker Food, Netherlands) до України (отримувач: «ЯН ДЖЕНЕРАЛ ПРОДАКТС УКРАЇНА», проспект Повітрофлотський 66, м. Київ, 03151).

У разі виявлення даного продукту в обігу просимо негайно повідомляти Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області (м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 20, тел. (0352) 52-10-10) та інформуємо, що відповідно до статті 20 Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”, оператори ринку зобов’язані вилучати та/або відкликати у встановлених законом випадках харчові продукти, які перебувають в обігу, якщо встановлено, що ці продукти можуть спричинити шкідливий вплив для здоров’я людини, та у строк не більше двох робочих днів письмово інформувати про виявлення даного продукту компетентний орган, що передбачено частиною 3 статті 20 даного Закону», — йдеться у повідомленні.

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