На Черкащині повідомлено про підозру двом чоловікам, які ухилилися від призову на військову службу

Чоловіки пройшли медогляд, але не з’явилися для відправки до місця несення служби.

Правоохоронці повідомили про підозру двом жителям Звенигородщини Черкаської області, які ухилилися від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомила Черкаська обласна прокуратура.

«Слідством встановлено, що двоє чоловіків, віком 44 та 50 років, перебуваючи на військовому обліку у відділі Звенигородського районного ТЦК та СП як військовозобов’язані, будучи придатними до військової служби за результатами медичного огляду, не з’явилися для відправки до місця несення служби, у результаті чого ухилилися від призову на військову службу під час мобілізації», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додають, що чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Раніше ми писали, що ухилення від призову створює в очах громадян негативне враження безкарності, - Харківський апеляційний суд скасував покарання з випробуванням для ухилянта.

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