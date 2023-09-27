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  1. В Україні

На Черкащині повідомлено про підозру двом чоловікам, які ухилилися від призову на військову службу

23:43, 27 вересня 2023
Чоловіки пройшли медогляд, але не з’явилися для відправки до місця несення служби.
На Черкащині повідомлено про підозру двом чоловікам, які ухилилися від призову на військову службу
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Правоохоронці повідомили про підозру двом жителям Звенигородщини Черкаської області, які ухилилися від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомила Черкаська обласна прокуратура.

«Слідством встановлено, що двоє чоловіків, віком 44 та 50 років, перебуваючи на військовому обліку у відділі Звенигородського районного ТЦК та СП як військовозобов’язані, будучи придатними до військової служби за результатами медичного огляду, не з’явилися для відправки до місця несення служби, у результаті чого ухилилися від призову на військову службу під час мобілізації», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додають, що чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

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