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  1. В Україні

Крала продукти заради лайків у TikTok: на Київщині спіймали неповнолітню, відео

23:28, 27 вересня 2023
У соціальних мережах набирає популярності небезпечний флешмоб.
Крала продукти заради лайків у TikTok: на Київщині спіймали неповнолітню, відео
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У Київській області правоохоронці органи спіймали підлітків, що заради лайків у TikTok крадуть продукти. Про це повідомила пресслужба поліції Київщини.

Зазначається, що інцидент стався на території Боярської громади. Молодь знімала на відео для соцмереж, як неповнолітня дівчина навмисно викрала диню, поки продавець відвернувся.

«Останнім часом набуває популярності у соціальних мережах флешмоб. Підлітки викладають відео, де здійснюють крадіжку продуктів харчування», — розповіли в поліції.

Раніше ми писали, що на Київщині дві жінки обікрали могили полеглих захисників.

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