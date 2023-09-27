У Київській області запрацював єдиний номер для всіх надзвичайних ситуацій – служба 112

Єдиний екстрений номер 112 є альтернативою «гарячим» лініям 101, 102, 103, 104, що дозволяє не витрачати час на дзвінки у кожну службу окремо.

Фото: pereiaslav.city

У Київській області повноцінно запрацювала телефонна служба 112. Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Нагадаю, 112 – це «єдине вікно» для звернення громадян, які опинилися у надзвичайній ситуації. Воно використовується як альтернатива гарячим лініям 101, 102, 103 та 104, дозволяючи не витрачати час на те, щоб дзвонити у кожну службу окремо.

Впровадження єдиного номера виклику екстренних служб розпочалося з міста Києва. Майже за три місяці роботи надійшло понад 167 тисяч викликів. Найчастіше дзвінки скеровувалися до Національної поліції України», — зазначив Клименко.

За словами міністра, на лінію можуть звернутися і люди з порушенням слуху чи мовлення. Перекладачі жестової мови служби 112 опрацювали понад 2 тисячі таких звернень з 1 липня 2023 року.

«Не збавляємо темпи й продовжуємо працювати над тим, щоб служба 112 якнайшвидше функціонувала на всій території України.

Робота триває. Далі буде!» — додав очільник МВС.

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