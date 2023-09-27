Заволодіння 88 млн грн: ВАКС визначив заставу ексначальнику управління Міграційної служби

Вищий антикорупційний суд визначив 805 200 грн застави експосадовцю Міграційної служби.

У середу, 27 вересня, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо заволодіння понад 88 млн грн під час реконструкції адміністративної будівлі Державної міграційної служби України, а саме ексначальнику Управління ресурсно-господарського забезпечення та капітального будівництва ДМС. Про це повідомила пресслужба САП.

У відомстві зазначили, що суд частково задовольнив клопотання та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 805,2 тис. грн - це максимальний розмір, передбачений законом для цього злочину.

«Також на особу покладено такі обов’язки:

прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

не відлучатись із м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю», - сказано у повідомленні.

Термін дії обов'язків – до 21 листопада 2023 року.

У САП не зазначають прізвище фігуранта, проте, за даними ЗМІ, йдеться про Володимира Вакалюка. Саме він обіймав цю посаду на час інкримінованих подій.

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