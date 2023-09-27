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США оголосили про запровадження безвізового режиму для Ізраїлю

17:07, 27 вересня 2023
Сполучені штати Америки скасували візовий режим для громадян Ізраїлю.
США оголосили про запровадження безвізового режиму для Ізраїлю
Фото: canva.com
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США вирішили прийняти Ізраїль у програму безвізового в'їзду до країни (VWP), передає The Times of Israel.

Джерело повідомляє, що США все ще потрібен час, щоб підготувати свої електронні системи до вступу Ізраїлю до безвізової програми, але представники адміністрації Джо Байдена на брифінгу 27 вересня перед офіційним оголошенням заявили, що розраховують ввести їх у дію до 30 листопада.

Після того, як система запрацює, ізраїльтяни зможуть подати заявку на в'їзд до США онлайн і їхня заявка буде схвалена за 72 години і коштуватиме 21 долар. Дозвіл діятиме протягом двох років і його можна буде використовувати для кількох поїздок протягом цього періоду часу.

Таким чином, Ізраїль став 41 країною у списку безвізу, до якого входять Німеччина, Франція, Великобританія, Сінгапур, Австралія, Австрія, Данія, Фінляндія, Греція, Італія, Японія, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Швейцарія та інші держави.

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