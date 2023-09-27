Українці зможуть отримати стипендії для навчання на IT-курсах

Prometheus запускає стипендії для навчання на IT-курсах українців з прифронтових та звільнених територій.

Джерело фото: start-up.ro

Освітня платформа Prometheus оголосила про запуск стипендійної програми для навчання на IT-курсах, – повідомляє пресслужба платформи.

Програма стипендій передбачає надання можливості навчатися безкоштовно на освітніх курсах з найбільш вимогливих IT-спеціальностей, включаючи Java, Frontend, QA Manual, QA Auto, DevOps та UX/UI. Загалом, 600 осіб матимуть шанс отримати ці стипендії.

Стипендії спрямовані на мешканців прифронтових та звільнених територій України. Ця ініціатива реалізується за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Зміцнення громадської довіри (UCBI)».

За словами представників Prometheus, в умовах війни, економічної кризи та зростаючого попиту на IT-освіту у зв'язку з розвитком віддаленої роботи, ця програма надає можливість здобути цінні навички та знання у сфері інформаційних технологій. Метою проекту є надання всім охочим можливості подолати шлях від ознайомлення з галуззю до отримання першої роботи в сфері IT.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.