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  1. В Україні

Українці зможуть отримати стипендії для навчання на IT-курсах

22:57, 27 вересня 2023
Prometheus запускає стипендії для навчання на IT-курсах українців з прифронтових та звільнених територій.
Українці зможуть отримати стипендії для навчання на IT-курсах
Джерело фото: start-up.ro
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Освітня платформа Prometheus оголосила про запуск стипендійної програми для навчання на IT-курсах, – повідомляє пресслужба платформи.

Програма стипендій передбачає надання можливості навчатися безкоштовно на освітніх курсах з найбільш вимогливих IT-спеціальностей, включаючи Java, Frontend, QA Manual, QA Auto, DevOps та UX/UI. Загалом, 600 осіб матимуть шанс отримати ці стипендії.

Стипендії спрямовані на мешканців прифронтових та звільнених територій України. Ця ініціатива реалізується за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Зміцнення громадської довіри (UCBI)».

За словами представників Prometheus, в умовах війни, економічної кризи та зростаючого попиту на IT-освіту у зв'язку з розвитком віддаленої роботи, ця програма надає можливість здобути цінні навички та знання у сфері інформаційних технологій. Метою проекту є надання всім охочим можливості подолати шлях від ознайомлення з галуззю до отримання першої роботи в сфері IT.

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