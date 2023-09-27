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Розгляд резонансних судових справ транслюватимуть на YouTube-каналі «Судова влада України»

16:30, 27 вересня 2023
Судам надішлють лист, у якому прописаний алгоритм забезпечення онлайн-трансляції судових засідань.
Розгляд резонансних судових справ транслюватимуть на YouTube-каналі «Судова влада України»
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Рада суддів України повідомила, що на YouTube-каналі «Судова влада України» відновлено трансляції з розгляду резонансних судових справ. Про це йдеться на офіційному сайті РСУ.

«На виконання пункту 4 рішення Ради суддів України від 30.08.2023 № 36 «Про організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади» державні підприємства «Інформаційні судові системи» та «Центр судових сервісів»  за дорученням ДСА України здійснили заходи щодо відновлення процедури проведення онлайн-трансляцій судових засідань на YouTube-каналі порталу «Судова влада України», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що лист ДСА України, у якому прописаний алгоритм забезпечення онлайн-трансляції судових засідань, буде надіслано в суди України.

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