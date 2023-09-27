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  1. У світі

«Не весілля, а пекло»: 450 гостей постраждали від пожежі, серед них є загиблі

22:38, 27 вересня 2023
В Іраку на весіллі під час пожежі загинули або зазнали поранень 450 осіб.
«Не весілля, а пекло»: 450 гостей постраждали від пожежі, серед них є загиблі
Джерело фото: reuters
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У вівторок увечері, 26 вересня, в районі Хамданія, іракській провінції Ніневіяф. сталася жахлива подія – під час святкування весілля спалахнула масштабна пожежа, що призвела до загибелі та поранення понад 450 людей, – повідомляє Reuters.

Пожежа розпочалася з великої зали для проведення святкових заходів після запуску феєрверку під час весілля. Займання швидко поширилося.

«Це було не весілля. Це було пекло», — сказала Маріам Хедр, чекаючи, поки офіційні особи повернуть тіла її 27-річної доньки Рани Якуб і трьох маленьких онуків, наймолодшому з яких лише вісім місяців.

Пізніше стало відомо, що понад 450 людей загинули або зазнали поранень внаслідок пожежі.

«Кількість загиблих і постраждалих внаслідок пожежі у весільній залі в районі Аль-Хамданія на схід від Мосула перевищила 450 осіб», – повідомили місцеві ЗМІ.

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