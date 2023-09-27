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Куди звертатися, якщо не виплатили зарплату в Польщі: подробиці

22:19, 27 вересня 2023
Укладення письмового договору з роботодавцем, де чітко вказані умови праці та виплати, – одне із головних правил, як вберегти себе від неоплачуваної роботи.
Куди звертатися, якщо не виплатили зарплату в Польщі: подробиці
Джерело фото: shutterstock.com
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У випадку, коли громадяни України, що проживають та працюють у Польщі, стикаються з невиплатою заробітної плати своїм роботодавцем, вони мають різні можливості для захисту своїх трудових прав. Все залежить від того, який вид трудового договору укладено та чи існує письмовий договір між сторонами, – повідомляє Посольство України.

Нижче наведено кілька рекомендацій та інформацію про куди звертатися в різних випадках:

  1. Укладений трудовий договір (Umowa o pracę): Такий вид договору регулюється Трудовим Кодексом Республіки Польщі. Це найкраща форма договору для працівника, оскільки він гарантує соціальний захист та правовий статус працівника. У разі невиплати заробітної плати або несвоєчасної виплати, працівники можуть подати скаргу на свого роботодавця до Державної Інспекції Праці (Panstwowa Inspekcja Pracy - PIP). PIP має повноваження розглядати скарги та вживати заходів щодо вирішення ситуації.
  2. Інші види цивільно-правових договорів (umowa o zlecenie, umowa o dzielo): Ці види трудових відносин регулюються Цивільним Кодексом Республіки Польща. У разі порушення трудових прав працівників, включаючи невиплату зарплати, вони можуть звертатися до Державної Інспекції праці (SIP) та до загальнодержавних судів - Суду праці (Sąd Pracy), які розглядають справи, пов'язані з трудовими конфліктами.
  3. Відсутність будь-якого трудового договору: У випадку, коли працівник працює без будь-якого письмового договору, шанси на відновлення невиплаченої заробітної плати дуже обмежені. Проте, такі працівники можуть звертатися до Державної Інспекції Праці, яка має право накладати штрафи на роботодавців за незаконне працевлаштування.

Для уникнення подібних ситуацій та захисту своїх трудових прав важливо дотримуватися деяких рекомендацій:

  • Перевірте компанію-роботодавця: Перед укладенням контракту переконайтеся, що ваш роботодавець є зареєстрованим підприємством і не має значних штрафів або проблем з законом. Цю інформацію можна перевірити в Національному Судовому Реєстрі (KRS) та Національному Урядовому Реєстрі Суб'єктів Національної Економіки (REGON).
  • Укладайте письмовий договір: Завжди укладайте письмовий трудовий договір з вашим роботодавцем. У ідеалі, це має бути «Umowa o pracę» (трудовий договір), оскільки цей тип договору надає більше гаранцій працівникам. Добре ознайомтесь з умовами договору та переконайтеся, що там визначені ваші права і обов'язки.
  • Уникайте незаконного працевлаштування: Важливо запам'ятати, що незаконне працевлаштування може призвести до проблем з невиплатою зарплати та відсутності соціального захисту. Якщо ви працюєте через агентство з працевлаштування, переконайтеся, що це агентство легально зареєстроване.
  • Зберігайте всі документи: Обов'язково зберігайте копії всіх документів, пов'язаних із вашим працевлаштуванням та виплатою зарплати. Це може бути корисним при вирішенні спорів.
  • Звертайтесь до Державної Інспекції Праці (PIP): Якщо ви стикаєтеся з проблемами невиплати заробітної плати, звертайтеся до Державної Інспекції Праці (PIP), яка може надати консультацію та допомогти вирішити питання порушення трудових прав. Телефон україномовної лінії PIP: +48 22 111 35 88 (з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 15.00).

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