За $4000 обещал изготовить фиктивный дипломатический паспорт для выезда за границу: суд наказал мужчину

Львовянин приговорен к 7 годам за решеткой за организацию незаконной переправки через границу.

Во Львове суд признал виновным львовянина в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества, передает Львовская областная прокуратура.

В прокуратуре отметили, что обвиняемый во время действия военного положения пытался помочь военнообязанному незаконно пересечь государственную границу.

«Для этого обещал изготовить фиктивный дипломатический паспорт Украины.

Стоимость такой услуги колебалась в пределах 3000 – 4000 долларов США.

Правоохранители прекратили противоправную деятельность мужчины в январе этого года – при получении части средств», - говорится в сообщении.

Приговор суда вступает в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования, добавили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Одесской области уклонистов доставляли к границе каретами скорой помощи.

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