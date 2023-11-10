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ВККС затвердила нову Декларацію доброчесності судді: документ

Пунктів для заповнення стало більше, а четверо членів ВККС написали окремі думки.

Верховна Рада прийняла зміни до Цивільного кодексу про зупинення перебігу позовної давності на строк дії воєнного стану

Парламент прийняв зміни до Цивільного кодексу України щодо вдосконалення порядку відкриття та оформлення спадщини, які зокрема торкаються зупинення перебігу позовної давності.

Верховна Рада схвалила за основу законопроект про спрощення зміни цільового призначення земельних ділянок

Спрощений порядок встановлення та зміни цільового призначення буде стосуватися, зокрема земельних ділянок, які віднесені до земель сільськогосподарського призначення.

Суддів, які дискримінували учасників процесу або «списували» наукові роботи, визнають недоброчесними

Наявність рішення Європейського суду з прав людини про порушення Конвенції при розгляді судової справи вирішили не вносити до списку індикаторів недоброчесності судді, натомість включили до списку індикаторів створення атмосфери тиску в колективі.

Злочинців, яких Україна вимагає видати у іноземних держав, будуть тримати у безпечних та кращих умовах, - Рада схвалила законопроект

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект, за яким екстрадованих до України фігурантів кримінальних справ пропонують утримуватимуть у західних областях, де немає активних обстрілів.

  1. В Україні

За $4000 обіцяв виготовити фіктивний дипломатичний паспорт для виїзду за кордон: суд покарав чоловіка

16:45, 10 листопада 2023
Львів’янина засуджено до 7 років за ґратами за організацію незаконного переправлення через кордон.
За $4000 обіцяв виготовити фіктивний дипломатичний паспорт для виїзду за кордон: суд покарав чоловіка
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У Львові суд визнав винним львів’янина в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Чоловіку призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна, передає Львівська обласна прокуратура.

У прокуратурі зазначили, що обвинувачений під час дії воєнного стану намагався посприяти військовозобов’язаному незаконно перетнути державний кордон.

«Для цього обіцяв виготовити фіктивний дипломатичний паспорт України.

Вартість такої послуги коливалась в межах 3 000 – 4 000 доларів США.

Правоохоронці припинили протиправну діяльність чоловіка у січні цього року – під час одержання частини коштів», - сказано у повідомленні.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, додали у прокуратурі.

Раніше ми писали, що на Одещині ухилянтів доставляли до кордону каретами швидкої допомоги.

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