За $4000 обіцяв виготовити фіктивний дипломатичний паспорт для виїзду за кордон: суд покарав чоловіка

Львів’янина засуджено до 7 років за ґратами за організацію незаконного переправлення через кордон.

У Львові суд визнав винним львів’янина в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Чоловіку призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна, передає Львівська обласна прокуратура.

У прокуратурі зазначили, що обвинувачений під час дії воєнного стану намагався посприяти військовозобов’язаному незаконно перетнути державний кордон.

«Для цього обіцяв виготовити фіктивний дипломатичний паспорт України.

Вартість такої послуги коливалась в межах 3 000 – 4 000 доларів США.

Правоохоронці припинили протиправну діяльність чоловіка у січні цього року – під час одержання частини коштів», - сказано у повідомленні.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, додали у прокуратурі.

Раніше ми писали, що на Одещині ухилянтів доставляли до кордону каретами швидкої допомоги.

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