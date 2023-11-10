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Загибель помічника Залужного Частякова: ДБР опитало понад 10 свідків

13:00, 10 листопада 2023
Покази у справі дали люди, які працюють там, де Частякову вручали подарунок, а також ті, хто на момент вибуху перебували з ним.
Загибель помічника Залужного Частякова: ДБР опитало понад 10 свідків
Фото: rbc.ua
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Державне бюро розслідувань опитало понад 10 свідків у справі про загибель помічника Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного майора Геннадія Частякова. Про це повідомила радниця з комунікації ДБР Тетяна Сапьян в ефірі «Радіо Свобода».

За її словами, покази у справі дали люди, які працюють там, де Частякову вручали подарунок, а також ті, хто на момент вибуху перебували з ним. Сапьян уточнила, що свідчення дали понад 10 людей.

Щодо запобіжного заходу офіцеру, який подарував майору гранати, представниця ДБР наголосила, що бюро буде оскаржувати рішення суду.

«Запобіжний захід вчора обирався, але суд вирішив не обирати запобіжний захід. Але наразі прокуратура і слідчі ДБР готують матеріали для того, щоб оскаржити – подати апеляцію на рішення суду. Це також важливо. Він продовжує залишатися у статусі підозрюваного», - сказала Сапьян.

Як писала «Судово-юридична газета», внаслідок нещасного випадку у власному будинку загинув помічник Залужного Геннадій Частяков. 

Також ДБР вважає нещасний випадок основною версією загибелі помічника Залужного Частякова.

Додамо, що ДБР повідомило про підозру офіцеру ЗСУ, який подарував гранати помічнику Залужного Частякову.

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