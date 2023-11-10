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  1. В Україні

У Тернополі водій ритуальної служби дорогою в морг знімав золото з померлих

21:48, 10 листопада 2023
Працівника ритуальної служби засудили до 5 років позбавлення волі.
У Тернополі водій ритуальної служби дорогою в морг знімав золото з померлих
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Суд призначив покарання працівнику ритуальної служби, який дорогою в морг знімав золото з померлих. Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

Зазначається, що у лютому 2023 року водій ритуальної служби під час перевезення 2 тіл загиблих у ДТП, переконавшись, що за ним ніхто не стежить, зупинив автомобіль і зняв з покійників золоті ланцюжки із хрестиками.

У червні цього ж року тернополянин викрав перстень з руки померлого, коли перевозив його тіло з геріатричного будинку до моргу.

Родичі померлих написали в поліцію заяви про зникнення цінних речей і правоохоронці встановили особу крадія.

За вироком суду наступні 5 років зловмисник проведе за ґратами. 

Станом на 10 листопада вирок ще не вступив у законну силу.

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