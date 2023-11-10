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  1. В Украине

В Тернополе водитель ритуальной службы по дороге в морг снимал золото с умерших

21:48, 10 ноября 2023
Работник ритуальной службы приговорен к 5 годам лишения свободы.
В Тернополе водитель ритуальной службы по дороге в морг снимал золото с умерших
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Суд назначил наказание работнику ритуальной службы, который по дороге в морг снимал золото с умерших. Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура.

Отмечается, что в феврале 2023 года водитель ритуальной службы во время перевозки 2 тел погибших в ДТП, убедившись, что за ним никто не следит, остановил автомобиль и снял с покойников золотые цепочки с крестиками.

В июне этого же года житель Тернополя похитил кольцо с руки умершего, когда перевозил его тело из гериатрического дома в морг.

Родственники умерших написали в полицию заявления об исчезновении ценных вещей и правоохранители установили личность вора.

По приговору суда следующие 5 лет злоумышленник проведет за решеткой.

По состоянию на 10 ноября приговор еще не вступил в законную силу.

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