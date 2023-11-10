Андрей Ермак: Война может закончиться внезапно

Глава Офиса Президента затруднился ответить на вопрос, когда закончится война, но отметил, что это может произойти внезапно.

Фото: president.gov.ua

Война с россией может окончиться внезапно. Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак в интервью Наталье Мосийчук.

«Сказать так, я думаю, никто не знает, когда кончится война, но она может закончиться очень внезапно. И именно для этого все делается. Многие факторы влияют на это. Но очень хотелось бы, чтобы все-таки это произошло как можно скорее», – сказал он.

«Если сравнивать, например с забегом на 100 метров, я считаю, что 70 метров мы уже пробежали. Но эти последние 30 – они самые трудные. И если ты стал видеть себя победителем, можно все проиграть», - сказал Ермак.

По его словам главы ОП, «встреча на Мальте показала, что даже неожиданные страны, они очень верят в нашу победу».

Ранее Алексей Данилов раскрыл ключевой фактор, определяющий завершение войны в 2024 году.

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