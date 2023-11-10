Андрій Єрмак: Війна може закінчитися раптово

Очільник Офісу Президента не зміг відповісти на запитання, коли закінчиться війна, але зазначив, що це може статися раптово.

Фото: president.gov.ua

Війна з росією може закінчитися раптово. Про це заявив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак у інтерв'ю Наталії Мосійчук.

«Сказати так, я думаю, ніхто не знає, коли закінчиться війна, але вона може закінчитися дуже раптово. І саме для цього все робиться. Багато факторів впливають на це. Але дуже хотілося б, щоб усе-таки це сталося якомога швидше», - сказав він.

«Якщо порівнювати, наприклад, із забігом на 100 метрів, я вважаю, що 70 метрів ми вже пробігли. Але ці останні 30 - вони найважчі. І якщо ти почав бачити себе переможцем, можна все програти», - сказав Єрмак.

За словами очільника ОП, «зустріч на Мальті показала, що навіть несподівані країни, вони дуже вірять у нашу перемогу».

Раніше Олексій Данілов розкрив ключовий фактор, що визначатиме завершення війни в 2024 році.

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