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Гибель помощника Залужного Частякова: ГБР опросило более 10 свидетелей

13:00, 10 ноября 2023
Показания по делу дали люди, работающие там, где Частякову вручали подарок, а также те, кто на момент взрыва находился с ним.
Гибель помощника Залужного Частякова: ГБР опросило более 10 свидетелей
Фото: rbc.ua
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Государственное бюро расследований опросил более 10 свидетелей по делу о гибели помощника Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного майора Геннадия Частякова. Об этом сообщила советница по коммуникации ГБР Татьяна Сапьян в эфире Радио Свобода.

По ее словам, показания по делу дали люди, работающие там, где Частякову вручали подарок, а также те, кто на момент взрыва находился с ним. Сапьян уточнила, что показания дали более 10 человек.

Относительно меры пресечения офицеру, подарившему майору гранаты, представительница ГБР подчеркнула, что бюро будет обжаловать решение суда.

«Мера пресечения вчера избиралась, но суд решил не выбирать меру пресечения. Но прокуратура и следователи ГБР готовят материалы для того, чтобы обжаловать – подать апелляцию на решение суда. Это тоже важно. Он продолжает оставаться в статусе подозреваемого», – сказала Сапьян.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в результате несчастного случая в собственном доме погиб помощник Залужного Геннадий Частяков.

Также ГБР считает несчастный случай основной версией гибели ассистента Залужного Частякова.

Добавим, что ГБР сообщило о подозрении офицеру ВСУ, подарившему гранаты помощнику Залужного Частякову.

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