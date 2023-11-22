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Виключення нардепа Андрія Одарченка з «Слуги народу» розгляне дисциплінарна комісія — Олена Шуляк

14:41, 22 листопада 2023
Голова партії «Слуга народу» заявила, що дисциплінарна комісія буде давати відповідні рекомендації й висновки щодо Андрія Одарченка.
Виключення нардепа Андрія Одарченка з «Слуги народу» розгляне дисциплінарна комісія — Олена Шуляк
Фото: mind.ua
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Як раніше повідомлялося, викрили народного депутата Андрія Одарченка, який хотів підкупити голову Державного агентства відновлення Мустафу Найєма.

Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк заявила, що виключення народного депутата Андрія Одарченка з партії розгляне дисциплінарна комісія. Про це вона сказала у коментарі «Радіо Свобода».

Вона зазначила, що підозри отримав не тільки її однопартієць, а й інші нардепи.

 «Це дуже неприємно, але будемо дивитися, як будуть надалі розвиватися події. У нас в партії вже створений керівний орган… Дисциплінарна комісія, яка складається з п’яти осіб, буде давати відповідні рекомендації й висновки», – сказала вона.

Голова «Слуги народу» додала, що представники дисциплінарної комісії мають ініціювати розгляд цієї справи та надати відповідні рекомендації щодо виключення Одарченка.

Нагадаємо, прокурори, за дорученням керівника САП, оголосили про підозру двом народним депутатам Андрію Одарченку та Сергію Лабазюку у справі щодо надання неправомірної вигоди Віцепрем'єр-міністру з відновлення України – Міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександру Кубракову та Голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафі Найєму.

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