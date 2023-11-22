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Блокада границы с Польшей: в очередях в направлении Украины находится около 2700 грузовиков, — ГПСУ

14:55, 22 ноября 2023
Самая большая очередь в направлении ПП «Краковец» – 1200 грузовиков.
Блокада границы с Польшей: в очередях в направлении Украины находится около 2700 грузовиков, — ГПСУ
Фото: AFP
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По состоянию на утро среды, 22 ноября, на границе с Польшей в направлении трех пунктов пропуска – «Ягодин-Дорогуськ», «Краковец-Корчова», «Рава-Руська-Гребене» - около 2 700 грузовых транспортных средств. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

«За час через границу в двух направлениях польская сторона пропускает несколько грузовых транспортных средств: может быть 2, 5, 8 – нет постоянной цифры. Но это, конечно, значительно снизило грузотранспортный поток. Утром сегодня на трех направлениях на территории Польши в сторону Украины находились в очереди около 2 700 грузовиков: по информации, полученной от польских пограничников», - сказал Демченко.

По его словам, самая большая очередь в направлении ПП «Краковец» – 1 200 грузовиков. В направлении «Ягодина» – почти 900 грузовиков, а «Равы-Руськой» – 600.

«Более или менее интенсивное движение происходит в направлении ПП «Краковец». Но блокирование указанных направлений добавило очереди на других – в частности, «Шегини». Там движения не блокируют, но, по информации польской стороны, утром в очереди было 1 300 грузовиков», - отметил спикер.

Напомним, Минифраструктуры создало штаб помощи украинским водителям, которые более 10 дней заблокированы на границе с Польшей.

Также известно, что Польша не пропускает даже гуманитарную помощь.

Добавим, что Украина планирует провести переговоры с Польшей и Еврокомиссией по поводу блокады границы.

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