Хозяйственный суд Киева открыл дело о банкротстве МАУ

Ранее «Укрэксимбанк» подал иск в Хозсуд города Киева о признании банкротом компании «Международные авиалинии Украины» .

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Хозяйственный суд города Киева в среду, 22 ноября, открыл производство по делу о банкротстве компании Международные авиалинии Украины (МАУ).

Об этом пишет «Экономическая правда» со ссылкой на заседание суда по делу №910/16870/23.

Ранее государственный «Укрэксимбанк» подал иск в Хозсуд города Киева о признании банкротом компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ).

Суд принял решение принять к рассмотрению заявление об открытии производства по делу о банкротстве МАУ.

Решение должно быть опубликовано 23 ноября.

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