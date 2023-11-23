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Мобилизированные преподаватели больше не смогут претендовать на сохранение среднего заработка, – парламент принял закон

09:37, 23 ноября 2023
22 ноября Верховная Рада приняла закон авторства Галины Третьяковой, отменяющий норму закона об образовании по сохранению среднего заработка педагогическому или научно-педагогическому работнику.
Мобилизированные преподаватели больше не смогут претендовать на сохранение среднего заработка, – парламент принял закон
Источник фото: Getty Images
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Как известно, 1 июля 2022 года Верховная Рада приняла Закон авторства главы «социального» Комитета Рады Галины Третьяковой №2352-IX «по оптимизации трудовых отношений», которым отменила сохранение среднего заработка за мобилизованными работниками (законопроект 7251). Депутаты тогда объяснили это тем, что «невозможно сохранять среднюю зарплату в условиях, когда большая часть персонального состава предприятия мобилизована».

Вместе с тем, в ч. 2 статьи 57 Закона Украины «Об образовании» сохранилась норма о том, что такой средний заработок останется у мобилизованных учителей.

Так, в соответствии с ней в случае прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период или военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период за педагогическим или научно-педагогическим работником сохраняется прошлый средний заработок.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда 16 октября 2023 года даже рассмотрел соответствующее дело №718/209/23 по иску мобилизованного педагогического работника, который отстаивал свое право на сохранение среднего заработка.

В частности, Верховный Суд отметил, что упомянутым выше законом №2352-IX не внесены изменения в другие законы, предусматривающие гарантии для граждан Украины, призванных на военную службу по призыву во время мобилизации, установленные нормами других законов (в частности, для педагогических или научно- педагогических работников). То есть, для педагогических или научно-педагогических работников, призванных на военную службу по призыву во время мобилизации, сохранена такая гарантия, как предыдущий средний заработок.

Кроме того, специальная норма Закона «Об образовании» превосходит общую норму части третьей статьи 199 КЗоТ. И принятая позже во времени общая норма КЗоТа не отменяет специальной нормы. Поэтому за педагогическими или научно-педагогическими работниками, призванными на военную службу по призыву во время мобилизации, сохраняется средний заработок.

Однако народные депутаты решили «исправить» это упущение.

Так, 22 ноября Верховная Рада приняла как закон законопроект авторства, опять-таки, Галины Третьяковой 8313 «об упорядочении предоставления и использования отпусков, а также других вопросов».

В соответствии с ним в части 2 статьи 57 Закона «Об образовании» слова «прохождения ли военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, или военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период» исключаются.

Следовательно, после вступления в силу этих изменений за педагогическими или научно-педагогическими работниками, призванными на военную службу по призыву во время мобилизации, средний заработок сохраняться не будет.

Аналогично исключена норма о сохранении среднего заработка в части 3 статьи 63 Закона «О профессиональном высшем образовании».

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что законопроект 8313 предусматривает два месяца отпуска демобилизованным без сохранения заработной платы, в случае возврата к предыдущему месту работы, право на денежную компенсацию за неиспользованные дни ежегодного отпуска в случае призыва на военную службу.

Автор: Наталя Мамченко

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