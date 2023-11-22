Евродепутаты выдвинули предложения по изменениям в ЕС

Европарламент поддержал изменение договоров ЕС, в частности, реформу принятия решений.

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Европейский парламент в среду, 22 ноября, одобрил доклад о необходимости реформирования Европейского Союза, а также предложения по реализации этой цели.

Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента и отметили, что изменения направлены на то, чтобы дать гражданам больше голоса и создать более эффективный Европейский Союз.

Парламент ожидает, что Европейский Совет созовет Конвент для пересмотра Договоров в декабре.

Доклад был одобрен 305 голосами «за», 276 проголосовали «против» и 29 воздержались.

Соответствующая резолюция была принята 291 голосом «за», 274 «против» и 44 воздержались.

«Доклад и резолюция содержат реформы, наработанные в рамках Конференции о будущем Европы, которая состоялась в Берлине в начале ноября. Среди ключевых положений – расширение круга решений, принимаемых квалифицированным большинством голосов, а не единогласно.

Также предлагается пересмотр правил формирования состава Еврокомиссии, которая получит название "Европейская исполнительная власть" – изменение процедуры избрания президента и ограничение количества комиссаров до 15.

Кроме того, предлагается усилить прозрачность в работе Европейского совета, предоставить гражданам ЕС больше влияния на принятие решений и расширить полномочия ЕС в ряде сфер, например охраны окружающей среды», - пишет «Европейская правда».

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