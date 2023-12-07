Итальянская опера получила статус культурного наследия ЮНЕСКО

Сейчас по всей территории Италии – около 60 оперных театров, считающих самым высоким показателем в мире.

Итальянскую оперу признали объектом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает BBC.

Итальянская оперная традиция развилась в конце 16-го – начале 17-го столетия. Первым известнейшим оперным композитором считают Клаудио Монтеверди.

В ЮНЕСКО отметили, что оперное искусство способствовало социальной сплоченности и социокультурной памяти и «диалогу между поколениями».

Сейчас по всей территории Италии – около 60 оперных театров, считающих самым высоким показателем в мире.

«Это официальное подтверждение того, что мы и так знали: оперное пение - это совершенство глобальных масштабов», - отметил министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано.

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