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Мужчина ссылался на ограничение права выезда мужчин за пределы Украины

Верховный Суд высказался об обязанности обвинения приобщать во время судебного разбирательства все собранные в ходе досудебного расследования доказательства

При проведении исследований эксперт использовал заключение другой экспертизы, которая стороной обвинения не предоставлялась суду для исследования, – что решил Верховный Суд.

Если представитель совершил сделку не в интересах доверителя, а в собственных, то это является основанием для признания такой сделки недействительной, - Верховный Суд

В таком случае доверитель не должен доказывать, что эта сделка совершена не в его интересах, убыточность сделки, недобросовестность или неразумность своих действий.

Верховная Рада приняла изменения в процедуры судейской карьеры и повысила зарплаты членам ВРП и ВККС

Парламент принял в целом закон об усовершенствовании процедур судейской карьеры, предусматривающий повышение «минимального» вознаграждения членам Высшего совета правосудия и ВККС до 236 тысяч грн.

Верховная Рада рассмотрит изменения в Гражданский кодекс относительно изменений в корпоративных отношениях

Также предлагается определить, что сведения о местонахождении юридического лица включаются в единый государственный реестр.

  1. В мире

Итальянская опера получила статус культурного наследия ЮНЕСКО

18:57, 7 декабря 2023
Сейчас по всей территории Италии – около 60 оперных театров, считающих самым высоким показателем в мире.
Итальянская опера получила статус культурного наследия ЮНЕСКО
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Итальянскую оперу признали объектом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает BBC.

Итальянская оперная традиция развилась в конце 16-го – начале 17-го столетия. Первым известнейшим оперным композитором считают Клаудио Монтеверди.

В ЮНЕСКО отметили, что оперное искусство способствовало социальной сплоченности и социокультурной памяти и «диалогу между поколениями».

Сейчас по всей территории Италии – около 60 оперных театров, считающих самым высоким показателем в мире.

«Это официальное подтверждение того, что мы и так знали: оперное пение - это совершенство глобальных масштабов», - отметил министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано.

Ранее мы писали, что Украина впервые вошла в состав Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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