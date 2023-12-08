Домашнє насильство: як отримати обмежувальний припис стосовно кривдника

Обмежувальний припис спрямований на тимчасове обмеження прав чи покладання обов’язків на особу, яка вчинила насильство.

Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги роз’яснив, як отримати обмежувальний припис, який спрямований на тимчасове обмеження прав чи покладання обов’язків на особу, яка вчинила насильство.

Обмежувальний припис стосовно кривдника — встановлений у судовому порядку захід тимчасового обмеження прав чи покладення обов’язків на особу, яка вчинила домашнє насильство, спрямований на забезпечення безпеки постраждалої особи.

Хто має право звертатися до суду із заявою про видачу обмежувального припису

Право звернутися до суду із заявою про видачу обмежувального припису стосовно кривдника мають:

постраждала особа або її представник;

у разі вчинення домашнього насильства стосовно:

дитини — батьки або інші законні представники дитини, родичі дитини (баба, дід, повнолітні брат, сестра), мачуха або вітчим дитини, а також орган опіки та піклування;

недієздатної особи 3 опікун, орган опіки та піклування.

Які заходи тимчасового обмеження застосовуються до кривдника у разі видачі обмежувального припису:

заборона перебувати в місці спільного проживання (перебування) з постраждалою особою;

усунення перешкод у користуванні майном, що є об’єктом права спільної сумісної власності або особистою приватною власністю постраждалої особи;

обмеження спілкування з постраждалою дитиною;

заборона наближатися на визначену відстань до місця проживання (перебування), навчання, роботи, інших місць частого відвідування постраждалою особою;

заборона особисто і через третіх осіб розшукувати постраждалу особу, якщо вона за власним бажанням перебуває у місці, невідомому кривднику, переслідувати її та в будь-який спосіб спілкуватися з нею;

заборона вести листування, телефонні переговори з постраждалою особою або контактувати з нею через інші засоби зв’язку особисто і через третіх осіб.

Куди подавати заяву

Заява про видачу обмежувального припису подається до суду за місцем проживання (перебування) особи, яка постраждала від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. А якщо зазначена особа перебуває у закладі, що належить до загальних чи спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб, за місцезнаходженням цього закладу.

Зміст заяви

У заяві про видачу обмежувального припису повинно бути зазначено:

найменування суду, до якого подається заява;

ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) заявника та заінтересованої особи, їх місце проживання чи перебування, поштовий індекс, відомі номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти;

у разі якщо заява подається батьками та іншими законними представниками дитини, родичами дитини (баба, дід, повнолітні брат, сестра), мачухою або вітчимом дитини, а також органом опіки та піклування в інтересах дитини, яка постраждала від домашнього насильства, — процесуальне становище особи, яка подає заяву, із зазначенням її імені (прізвища, імені та по батькові), місця проживання чи перебування, поштового індексу, відомих номерів засобів зв’язку та адреси електронної пошти, а також ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) дитини або недієздатної особи, в інтересах якої подається заява, місце її проживання чи перебування, поштовий індекс, відомі номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти, якщо такі відомі;

обставини, що свідчать про необхідність видачі судом обмежувального припису, та докази, що їх підтверджують (за наявності).

Обставини та докази у справах про видачу обмежувального припису

Обставинами, що свідчать про необхідність видачі судом обмежувального припису є факти вчинення кривдником одного з видів насильства (домашнього, фізичного, психологічного, сексуального, психологічного).

Доказами, що підтверджують дані обставини можуть бути матеріали якими підтверджується наявність провадження (кримінального чи про адміністративне правопорушення) щодо особи, яка вчинила домашнє насильство, винесення термінового заборонного припису, інформації про внесення відомостей до Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства, показання свідків, висновки експертиз, власна фіксація подій на аудіо- або відеоносії, копії заяви до поліції тощо.

Порядок розгляду судами справ про видачу обмежувального припису

Справа про видачу обмежувального припису розглядається судом за участю заявника та заінтересованих осіб (осіб, стосовно яких подано заяву про видачу обмежувального припису або органів державної влади та органи місцевого самоврядування у межах їх компетенції). У разі якщо участь заявника становить загрозу подальшої дискримінації чи насильства для нього, справа може розглядатися без його участі.

Неявка належним чином повідомлених заінтересованих осіб не перешкоджає розгляду справи про видачу обмежувального припису.

Судові витрати, пов’язані з розглядом справи про видачу обмежувального припису, відносяться на рахунок держави

Строк розгляду

Справа про видачу обмежувального припису розглядається не пізніше ніж 72 години після надходження заяви до суду.

Рішення суду про видачу обмежувального припису

Розглянувши заяву про видачу обмежувального припису, суд ухвалює рішення про задоволення заяви або про відмову в її задоволенні.

У разі задоволення заяви суд видає обмежувальний припис у вигляді одного чи декількох заходів тимчасового обмеження прав особи, яка вчинила домашнє насильство чи насильство за ознакою статі, на строк від одного до шести місяців.

Рішення суду про видачу обмежувального припису підлягає негайному виконанню, а його оскарження не зупиняє його виконання.

Продовження обмежувального припису

За заявою осіб, які можуть бути заявниками, обмежувальний припис може бути продовжено на строк до шести місяців після закінчення строку, зазначеному у рішенні суду про його видачу.

Повідомлення про видачу або продовження обмежувального припису

Про видачу або продовження обмежувального припису суд не пізніше наступного дня з дня ухвалення рішення повідомляє:

уповноважені підрозділи органів Національної поліції України за місцем проживання (перебування) заявника для взяття особи, стосовно якої видано або продовжено обмежувальний припис, на профілактичний облік;

районні, районні у містах Києві і Севастополі державні адміністрації та виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад за місцем проживання (перебування) заявника.

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