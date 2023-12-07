Відмова від громадянства: у Мінспорту назвали єдиний спосіб довести нейтральність росіян на Олімпіаді-2024

Україна вітає рішення Виконкому МОК дозволити спортсменам, які раніше брали участь у змаганнях за рф, змінити громадянство.

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У Міністерстві молоді та спорту назвали єдиний спосіб для атлетів із росії та Білорусі довести «нейтральність» для участі в Олімпійських іграх 2024 року.

Міністр Матвій Бідний у інтерв'ю агентству France Presse заявив, що єдине рішення — це відмова атлетів від громадянства країн-агресорів.

На думку чиновника, озвучена на Олімпійському саміті у Лозанні 5 грудня ідея допустити представників рф та Білорусі до Ігор-2024 у «нейтральному» статусі створює враження, що Міжнародний олімпійський комітет «не хоче демонструвати необхідне лідерство у справі олімпійської справедливості та чесності».

Бідний висловив сподівання, що МОК вчинить відповідально і заборонить представникам рф та Білорусі ховатися під прапором «нейтральності», та «не дозволить росії використовувати спорт для військової пропаганди».

«Відмова від російського паспорта - це єдиний можливий спосіб сьогодні для спортсмена довести, що олімпійська досконалість є його першочерговим пріоритетом, і спортсмен не бере на себе частку відповідальності за вбивства українців», - наголосив він.

Також Бідний додав, що Україна вітає рішення Виконкому МОК дозволити спортсменам, які раніше брали участь у змаганнях за рф, змінити громадянство.

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