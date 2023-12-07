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Укрзалізниця відправила першу партію вантажівок через кордон з Польщею в обхід блокади, відео

20:34, 7 грудня 2023
У складі поїзда 23 платформи, на які було завантажено 13 тягачів з напівпричепами.
Укрзалізниця відправила першу партію вантажівок через кордон з Польщею в обхід блокади, відео
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У четвер, 7 грудня, Укрзалізниця відправила до Польщі перший контрейлерний поїзд з вантажівками. Про це повідомляє УЗ.

Зазначається, що над проєктом компанія працювала два тижні. У складі поїзда 23 платформи, на які було завантажено 13 тягачів з напівпричепами.

За даними УЗ, поїзд курсує за маршрутом Скнилів (Україна) - Славкув (Польща).

Митне та прикордонне оформлення вантажу проходить на залізничному прикордонному переході Ізов - Грубешів. Наразі ще існують формальні питання щодо швидкого перетину польського кордону, однак фахівці вже працюють над прискоренням процесу.

«Аналогічні рейси будуть організовані й у зворотному напрямку. Зі станції Славкув фури прямують до місця призначення вже автошляхом», - повідомили в компанії.

Трансфер водіїв автівок з точки завантаження на залізничну платформу в точку розвантаження забезпечується автобусом.

Щоб замовити перевезення вантажівки контрейлерним поїздом з України, потрібно звернутися до філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" АТ "Укрзалізниця", у зворотному напрямку - до UZ Cargo Poland.

Раніше ми писали, що українські вантажівки, що зараз заблоковані на кордоні з Польщею повернуться в Україну залізницею.

Додамо, що внаслідок страйку польських перевізників, експор української продукції через кордон зменшився на 40%. 

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