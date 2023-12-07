Кабмін виділив 788 млн грн на розмінування та фортифікаційні укріплення, — Шмигаль

Уряд надав кошти Міністерству оборони для зміцнення обороноздатності у прифронтових регіонах.

Кабінет міністрів виділив 788 млн грн на розмінування та фортифікаційні укріплення. Відповідне розпорядження було затверджене на позачерговому засіданні уряду в четвер, 7 грудня. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, уряд надав кошти Міністерству оборони для зміцнення обороноздатності у прифронтових регіонах.

«Зокрема, 759 млн грн буде спрямовано на закупівлю автотехніки та 29 млн грн - на спецтехніку», - зазначив Шмигаль.

Це дасть змогу сформувати додаткові підрозділи розмінування та суттєво прискорити терміни очищення українських земель від російських мін і снарядів.

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