Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у більшості областей України

У більшості областей України очікується сніг та ожеледиця.

Сьогодні, 8 грудня, у ряді регіонів України очікується несприятлива погода, попередили в Українському гідрометцентрі. Прогнозують хмарність та ожеледицю на дорогах у більшості областей. За даними синоптиків, на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується помірна сніголавинна небезпека (2 рівень).

У західних регіонах значних опадів не передбачається, проте на Прикарпатті та Закарпатті місцями можливий туман.

«У північних, Вінницькій та Харківській областях - сніг, у більшості центральних, східних та південних областей - сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь…», - повідомили в Гідрометцентрі.

Температура повітря вночі у західних та північних областях очікується від -4 до -9 градусів, на інших територіях протягом доби від 0 до -5, а на півдні - від 0 до +5. В окупованому Росією Криму погода буде значно теплішою - від +6 до +11 градусів.

Очікується східний та північно-східний вітер зі швидкістю від 7 до 7-12 м/с, а в південно-східних та східних регіонах можливі пориви вітру 15-20 м/с.

Гідрометцентр попереджає про опади вдень у більшості центральних областей, на півдні та частині Донбасу - дощі та сніг.

Синоптики також повідомляють про можливість ожеледиці на дорогах Київської області, але значних опадів не передбачають. Очікувана денна температура повітря у столиці буде в межах -2...-4 градусів.

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