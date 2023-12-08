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Чи нараховувати ЄСВ на вартість новорічних подарунків дітям працівників: пояснення

11:40, 8 грудня 2023
За Переліком №1170 вартість подарунків до свят і квитків на видовищні заходи для дітей працівників не належить до фонду оплати праці та не є базою для нарахування ЄСВ.
Чи нараховувати ЄСВ на вартість новорічних подарунків дітям працівників: пояснення
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Державна податкова служба у Луганській області роз’яснила, чи є базою нарахування єдиного внеску вартість дитячих новорічних подарунків, придбаних за рахунок коштів роботодавця.

Так, базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для роботодавців – підприємств, установ та організацій, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України від 24.03.1995 №108/95-ВР «Про оплату праці» із змінами та доповненнями, та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Складові фонду оплати праці визначено Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Держкомстату України від 13.01.2004 №5.

Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджено постановою КМУ від 22.12.2010 №1170.

Відповідно до п. 3.23 розд. ІІІ Інструкції №5 та п. 8 розд. I Переліку вартість подарунків до свят і квитків на видовищні заходи для дітей працівників не належить до фонду оплати праці та не є базою для нарахування єдиного внеску.

Враховуючи зазначене, не є базою нарахування єдиного внеску вартість дитячих новорічних подарунків, придбаних за кошти роботодавця.

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