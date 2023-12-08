Які умови звільнення від ПДВ продажу новорічних подарунків: пояснення

Дитячі святкові подарунки та квитки на новорічно-різдвяні заходи для дітей звільняються від ПДВ.

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Податкова служба нагадала про умови звільнення від сплати ПДВ при продажу новорічних подарунків. Відповідно до чинного законодавства, операції з продажу дитячих святкових подарунків та квитків на новорічно-різдвяні заходи для дітей, які здійснюються виробничими та торговими підприємствами, звільняються від сплати податку на додану вартість.

Ця пільга стосується операцій, які проводяться за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, профспілкових комітетів підприємств та організацій, інших неприбуткових організацій. Суми ПДВ, сплачені виробниками святкових подарунків при закупівлі сировини та матеріалів для їх виготовлення, включаються до складу валових витрат і не враховуються у податковому кредиті.

Відповідно до Закону № 2117, ця пільга діє щорічно в період з 15 листопада поточного року до 15 січня наступного року. Це означає, що операції з продажу дитячих святкових подарунків та квитків на заходи для дітей, що проводяться у зазначений період, звільняються від сплати ПДВ.

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