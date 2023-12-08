Єдиний держреєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців оновили: що змінилося

ДП «НАІС» оптимізувало роботу функціоналу ЄДР.

ДП «Національні інформаційні системи» повідомило, що 8 грудня було оновлено програмне забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ЄДР). Про це йдеться у пресслужбі ДП.

Зазначається, що за результатами проведених технічних робіт оптимізовано роботу функціоналу формування запиту та отримання сканованих копій документів, що містяться в реєстраційній справі в електронній формі (для державних органів, органів місцевого самоврядування та інших визначених законом осіб).

Раніше ми писали, що буде змінено розмір плати за отримання інформації з Реєстру нерухомості.

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