Apple собирается производить в Индии более 50 млн iPhone в год

Этот план компания хочет придерживаться в ближайшие 2 – 3 года.

Компания Apple и ее поставщики планируют производить более 50 млн iPhone в Индии ежегодно в течение следующих двух-трех лет. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Если эти планы будут реализованы, на Индию придется четверть мирового производства iPhone, а в конце десятилетия эта доля увеличится. В то же время, Китай останется крупнейшим производителем iPhone.

Как пишет WSJ, в последние годы Apple постепенно увеличивала свое присутствие в Индии, несмотря на такие проблемы, как шаткая инфраструктура и ограничения труда, часто усложняющие ведение бизнеса.

В частности, профсоюзы противостоят попыткам компаний получить разрешение на 12-часовой рабочий день, который поставщики Apple считают полезным в кризисные периоды.

Ранее сообщалось, что Apple введет новый стандарт обмена сообщениями iPhone с Android.

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